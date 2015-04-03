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موظف يتهم مستشفى خاص بالتسبب فى وفاة زوجته بإمبابة

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موظف يتهم مستشفى خاص بالتسبب فى وفاة زوجته بإمبابة موظف يتهم مستشفى خاص بالتسبب فى وفاة زوجته بإمبابة
وجه موظف اتهاما لمستشفى خاص بمنطقة إمبابة بالإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة زوجته عقب إجرائها عملية ولادة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وتلقى المقدم محمد أمين، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا من موظف اتهم فيه مستشفى خاص بالتسبب فى وفاة زوجته، وكشفت التحريات أن المتوفية توجهت إلى المستشفى لإجراء عملية ولادة، وعقب ذلك ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العينى حيث فارقت الحياة.

وكشف التقرير الطبى أن إهمال أطباء المستشفى الخاص تسبب فى إصابة الزوجة بجرح فى المعدة ما أسفر عن تدهور حالتها ووفاتها، وحرر العقيد حسن عليوة، مفتش مباحث شمال الجيزة، محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365