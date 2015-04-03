أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الجمعية الفلكية بجدة : السبت أقصر خسوف للقمر في القرن ال 21

Google+ Print
الجمعية الفلكية بجدة : السبت أقصر خسوف للقمر في القرن ال 21 الجمعية الفلكية بجدة : السبت أقصر خسوف للقمر في القرن ال 21

خسوف القمر

أفادت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية تشهد غداً السبت خسوفاً كلياً للقمر نادراً، حيث ستدوم مرحلة الكلية 4 دقائق و 43 ثانية فقط، مما سيجعله أقصر خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة أن الخسوف القمري لن يكون مشاهداً في أو المنطقة العربية نظراً لحدوثه نهاراً، بحسب التوقيت المحلي في ذلك الوقت.

وسوف يشاهد الخسوف من غرب أمريكا الشمالية وشرق آسيا والمحيط الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا أما بالنسبة للقاطنين في النصف الشرقي من الكرة الأرضية “شرق آسيا، أندونيسيا، نيوزيلندا، أستراليا” فإن ذروة الخسوف تحدث بعد غروب شمس 4 أبريل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية