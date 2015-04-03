الجمعية الفلكية بجدة : السبت أقصر خسوف للقمر في القرن ال 21

أفادت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية تشهد غداً السبت خسوفاً كلياً للقمر نادراً، حيث ستدوم مرحلة الكلية 4 دقائق و 43 ثانية فقط، مما سيجعله أقصر خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة أن الخسوف القمري لن يكون مشاهداً في السعودية أو المنطقة العربية نظراً لحدوثه نهاراً، بحسب التوقيت المحلي في ذلك الوقت.

وسوف يشاهد الخسوف من غرب أمريكا الشمالية وشرق آسيا والمحيط الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا أما بالنسبة للقاطنين في النصف الشرقي من الكرة الأرضية “شرق آسيا، أندونيسيا، نيوزيلندا، أستراليا” فإن ذروة الخسوف تحدث بعد غروب شمس 4 أبريل.