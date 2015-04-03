إيقاف برنامج إبراهيم عيسى بعد اتهامه بالإلحاد وإحراق جريدته

بعد قيام مواطنين مصريين بإحراق جريدة "المقال" التي يصدرها الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، لاتهامه بالإلحاد بسبب ما يكتبه من آراء اعتبر معارضوها أنها تسيء إلى صحابة الرسول، أصدرت قناة MBC بياناً إعلامياً عن إيقاف برنامج الـ boss الذي كان يقدمه إبراهيم عيسى على شاشتها، وأوضحت في البيان أن عرض البرنامج جاء ضمن اتفاقية تبادل البرامج مع شركة osn وبالتالي فلا يوجد أي تعامل مباشر بين إدارة القناة والبرنامج ومقدّمه، كما أن البرنامج جاء دون المستوى ولا يليق محتواه بشاشة العرض ولا بمشاهدي القناة.

وقد جاء قرار الوقف بعد حوالي ثلاثة أسابيع فقط من عرض البرنامج.