رامي عياش ينفي خلافه مع عصام كاريكا

نفى المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش ما تمّ تداوله اليوم في بعض المواقع الإلكترونية عن وقوع خلاف بينه وبين الفنان المصري عصام كاريكا.

وأكد المكتب الإعلامي أن "السينغل"، الذي من المقرّر أن يجمعهما سوياً لم يتوقف العمل به كما ذُكر، بل سيكون من ضمن ألبوم رامي الجديد، الذي سيكون في الأسواق قريباً بعنوان "يلا نرقص". ومن المقرّر أن يحتوي على 12 أغنية مختلفة اللون بين اللهجة اللبنانية واللهجة المصرية.

من جهة أخرى، يستكمل عياش تصوير مسلسله الأول الذي يُدخل به إلى عالم الشاشة الصغيرة، وهو بعنوان "أمير الليل" للكاتبة اللبنانية منى طايع والمخرج فادي حداد، وهو من 60 حلقة، حيث يُجسّد رامي فيه شخصيّته، كما هي في العمل.

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