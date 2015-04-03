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ماذا قال المخرج أحمد النحاس بعد اتهامه بالتحرش؟

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ماذا قال المخرج أحمد النحاس بعد اتهامه بالتحرش؟ ماذا قال المخرج أحمد النحاس بعد اتهامه بالتحرش؟

الجمعة 03-04-2015 16:14

ردّ المخرج المصري أحمد النحاس على الممثلة رولا أسير التي اتهمته بالتحرش بها أثناء تصوير مسلسل "وجع البنات" المزمع عرضه في شهر رمضان القادم، وقال لـ"سيدتي نت" إنه هو الذي اختار رولا لتقديم دور محوري في المسلسل وكانت ستشارك في حوالي 22 حلقة بـ 99 مشهد مجسدة شخصية بنت "صايعة" تعيش في الغردقة وتعمل في مهن عديدة، وأضاف النحاس أنّ رولا كانت سعيدة جداً بالعمل وكانت كل يوم تقبّل يده وتقول إن ربنا فتح عليها بدور مهم.
وأضاف النحاس أنّه مضى التعاقد معها بـ 30 ألف جنيه، وتم تسجيل العقد في النقابة لأنها ليست عضوة، وحصلت على تصريح بالتمثيل باسم المخرج وموافقته.
وأشار إنه صدم أثناء التصوير بملابسها وحذًرها كثيراً بسبب عدم لياقة ما ترتديه بالتصوير، خاصة في مشهد تقف فيه أمام القاضي في العمل، فحدثت مشادة بينهما، موضحاً أنه لم يتعرّض لها ولم يسبّها أو يتحرش بها لفظياّ كما قالت، لتخرج بعدها وتفضحه في وسائل الإعلام عبر تصريحات وصفها بالملفّقة.

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سيدتي