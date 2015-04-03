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كلب كاتي بيري يكشف رقم هاتفها أمام الملايين

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الجمعة 03-04-2015 17:07

كشف كلب النجمة العالمية Katy Perry، عن طريق الخطأ، رقم هاتفها أمام 70 مليوناً من متابعيها على موقع Twitter، وأمام 16 مليون متابع على موقع Instagram.
فبعد أن نشرت النجمة مقطع لكلبها المدلّل، عبر حسابها على موقع Instagram، لم تنتبه إلى أن السلسلة المربوطة حول عنقه كانت تتضمّن رقم هاتفها بكلّ وضوح عليها.
واضطرتKaty إلى أن تحذف مقطع الفيديو، الذي أرفقته بكلمات أغنية النجمة Rihanna، بعد دقائق فقط، إثر تلقّيها العديد من التحذيرات من محبّيها بشأن إمكانية مشاهدة رقم هاتفها في الفيديو، بالرغم من أنّ ذلك جاء بعد فوات الأوان.
وقد اضطرت النجمة إلى أن توقف خطّ هاتفها، بعد أن تلقّت عبره مئات المكالمات من المعجبين.
يُذكر أنّ النجمة Katy Perry ستتوجّه خلال هذا الشهر إلى الصين لإحياء حفلات عدّة بين نيسان وأيار، ضمن جولتها العالمية التي تحمل عنوان "بريسماتيك وورلد"، والتي تشمل طوكيو وجاكرتا ومانيلا وسنغافورة وبانكوك.

 

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