عمل يجمع كاني ويست وجاستن بيبر... وسيلينا غوميز الملهمة

يبدو أنّ النجم الشهير Justin Bieber قد بدأ يرسم منحى جديداً في حياته المهنية، بعد أن قرّر تغيير منحى حياته الشخصية.

وقد أعلن النجم العالمي Kanye West أنه حالياً بصدد إنتاج أغاني الألبوم الجديد لـ Justin.

بدوره، أكّد النجم البالغ من العمر 21 عاماً ما قاله زميله، زوج نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، كما أضاف أنّ هناك تعاوناً مع المنتج الموسيقي العالمي Rick Rubin.

وقال Justin: "لقد تغيّرت وجهة نظري في أمور عمليّ وأصبحت أرى الأمور بشكل جديد، وأتمنى أن يظهر ذلك خلال ألبومي القادم".

وفي مؤتمر خاصّ، صرّح Justin بأنه اختبر مع حبيبته السابقة Selena Gomez كلّ أنواع المشاعر، لذلك كانت هي ملهمته في الألبوم الذي يجري التحضير له حالياً.

يُذكر أنّ النجم Justin Bieber كشف مؤخراً عن أنه خلال هذه الفترة لا يُفكّر بالارتباط جدياً، ولا يُحاول البحث عن حبيبة، لأنّه قرّر التركيز على نفسه وتحديد هويته، بعيداً عن الحركات التي وصفها بالـ"صبيانية".

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