بالصور.. أهالى نبروة ينظمون وقفة للمطالبة بالقصاص من قاتل زوجتيه

نظم العشرات من أهالى مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية اليوم وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بإعدام "أحمد العش "المعروف إعلاميا بقاتل زوجتيه الأولى والثانية، واتهم الأهالى الزوج بأنه صاحب علاقات مع مسئولين كبار ويسعى للتلاعب فى القضية.

الأهالى تتجمهر بمدينة نبروة

وترجع وقائع الحادث بعد وصول "ندا أحمد السيد أحمد حسنين" 22 سنة، " ربة منزل"، مصابة بطلق نارى بالبطن لمستشفى طلخا المركزى، وأثبتت التحريات وقوع خلافات بينها وبين زوجها ويدعى أحمد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب العش 28 سنة.

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الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالقصاص

وتم تحرير المحضر 5285 جنح طلخا لسنة 2015 ، وأشار الأهالى إلى سوء سمعة الزوج وأنه صاحب أخلاق سيئة، وطالبوا بتوقيع القصاص العادل على المتهم ولا تلتفت العدالة إلى التلاعب وأساليب التدليس وإخفاء الحقيقة التى يقوم به من أجل خروجه من القضية.

وعلى الجانب الآخر، قامت قوة من الأمن بتأمين الوقفة الاحتجاجية خوفا من وقوع اشتباكات.

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الأمن يؤمن الوقفة



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الأهالى تحمل لافتة شكر للشرطة



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صورة من الوقفة