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أهالى الجمالية بالدقهلية يشيعون شهيد سيناء بهتافات مناهضة للإرهاب

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أهالى الجمالية بالدقهلية يشيعون شهيد سيناء بهتافات مناهضة للإرهاب أهالى الجمالية بالدقهلية يشيعون شهيد سيناء بهتافات مناهضة للإرهاب
شيع الآلاف من أهالى قرية البساتين التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد المجند محمد محمد خالد شحاتة، 22 سنة، والذى استشهد أمس خلال الهجوم الإرهابى على عدد من الأكمنة الأمنية بسيناء وراح ضحيته 15 شهيدا.

وخرج جثمان الشهيد من مسجد القرية ملفوف فى علم ، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب والإرهابيين، ونددوا بتلك العمليات الخسيسة ورددوا "لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا هنواصل الكفاح"، كما شارك اللواء عبد القادر الميدانى مساعد مدير الأمن لفرقة شمال الدقهلية نائبا عن مدير الأمن والعقيد أحمد الخلاوى مأمور مركز الجمالية.

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مصر 365

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