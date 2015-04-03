بالصور.. هدايا للأمهات المثاليات والطلاب المتفوقين وزفاف جماعى للأيتام بأسيوط

احتفلت محافظة أسيوط بيوم اليتيم الذى يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام، حيث نظمت المحافظة احتفالية كبرى بحديقة الفردوس بمدينة أسيوط، بالتعاون مع جمعية الأورمان فرع أسيوط ومديريات الشئون الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم، بحضور أكثر من 1000 طفل يتيم و20 جمعية أهلية.

السكرتير العام المساعد أثناء الاحتفال مع الأيتام

>وشارك جمال عباس سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فى الاحتفال وقام بتوزيع الهدايا العينية والمادية على الأيتام وكذلك الملابس الجديدة والرياضية.

الأطفال الأيتام أثناء احتفالية يوم اليتيم

>وأكد عباس أن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس مظهرا رائعًا من مظاهر التكافل الاجتماعى الذى نحرص عليه جميعا، لافتًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالأيتام من خلال تقديم الرعاية والدعم الكامل للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، منوهًا عن زيارة المهندس ياسر الدسوقى المفاجئة لإحدى دور الأيتام خلال جولاته الميدانية للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهم، وقام بحل العديد من مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن تخصيص يوم معين لليتيم لا يكفى لأداء واجباتنا تجاه هذه الفئة، ولكن ضرورة وجود هذا التكافل فى جميع أيام السنة.

حفل وألعاب وهدايا للأطفال

>فيما أوضح حسن الشاذلى مدير جميعة الأورمان بأسيوط، أن الجمعية اعتادت على تنظيم هذا الحفل سنويًا بالتعاون مع المحافظة للترويح على الأيتام وإحساسهم باحتضان المجتمع لهم وإدخال البهجة والسرور عليهم، مشيرًا إلى أنه تم تكريم 10 أمهات مثاليات بإجمالى مبلغ 10 آلاف جنيه، كما تم تكريم 60 طالبا من المتفوقين علميًا وحفظة القرآن الكريم بإجمالى مبلغ 6 آلاف جنيه وتكريم 188 مشرفا من دور الأيتام والجمعيات بإجمالى مبلغ 18 ألف جنيه، كما يتم مساءً تنظيم حفل زفاف جماعى لـ 5 عرائس أيتام بمسرح حديقة الفردوس ومنح كل منهم شيك بمبلغ 5 آلاف جنيه، فضلاً عن توزيع شيكات بنفس المبلغ مساهمة فى زواج 30 عروسا أيتام آخرين بقيمة إجمالية 175 ألف جنيه.

الأطفال أثناء تسلمهم الهدايا

>شارك فى الاحتفال حشد كبير من أبناء محافظة أسيوط الأيتام، وشمل الحفل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وماراثون رياضى ومباراة كرة قدم للأطفال، وتستمر الاحتفالية طوال اليوم.



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الأطفال أثناء حضورهم الحفل