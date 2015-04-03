شهود عيان: 3 ملثمين أطلقوا 8 رصاصات على شاهد وداى النطرون بالمنوفية

أكد شهود عيان أن 3 ملثمين يستقلون سيارة ألنترا سوداء اللون قاموا بإطلاق 8 رصاصات على المحامى أحمد فتحى زنون الشاهد فى قضية هروب قيادات الإخوان من سجن وادى النطرون والمعروفة بقضية الهروب الكبير، واستقرت طلقتان منها فى أعلى قدمه أثناء خروجه من مكتبه وفرو هاربين، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى السادات، وجار الآن نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وأضاف أحد الأهالى أن أعضاء الإرهابية بمدينة السادات قامو بالتعدى عليه منذ عدة أيام عندما شاهدوه أثناء تنظيم العشرات منهم مسيرة بالمنطقة الرابعة بالمدينة ورفض المحامى تحرير محضرا بالواقعة، كما قامو فى إحدى المرات بحرق شقته عن طريق إلقاء مولوتوف، وذلك بسبب تأييده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة الماضية، بالإضافة إلى جمعه استمارات تمرد لاسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسى.

من جانبة أكد اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمود عيد رئيس مباحث الفرع والرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات والرائد أحمد الصياد معاون المباحث، وذلك لكشف ملابسات القضية والتحرى عنها لسر عة ضبط الجناة وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة بجميع مداخل ومخارج المدينة، بالإضافة إلى انتشار المخبريين السريين فى جميع أنحاء المدينة بحثا عن الجناة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز شرطة السادات يفيد وصول أحمد فتحى زنون المحامى الشاهد فى قضية هروب قيادات الإخوان سجن وادى والمعروفة بقضية الهروب الكبير إلى مستشفى السادات مصابا بطلقتين فى القدم بالانتقال الفورى تبين قيام 3 ملثمين بإطلاق 8 رصاصات أثناء استقلالهم سيارة ألنترا سوداء اللون وفرو هاربين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

- إرهابيون بالمنوفية يطلقون الرصاص على شاهد بقضية الهروب من وادى النطرون

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