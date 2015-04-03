ربة منزل تلقى طفلها من "السابع" بعد رفض زوجها تسجيله باسمه فى الدقهلية

ألقت ربة منزل بالدقهلية ابنها من شرفة منزلها بالدور السابع، بسبب معاملة زوجها وضرتها السيئة لها بإحدى قرى الدقهلية، وبضبطها أمرت النيابة بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق.

وفى التفاصيل تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بمصرع "عمرو.ح.م" البالغ من العمر سنة ونصف - بعد سقوطه من الطابق السابع فى قرية منية سندوب.

انتقل الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ وتبين أن والدة الطفل ألقته من شقتها بسبب كثرة المشاكل مع زوجها ورفضه تسجيله واستخراج شهادة ميلاد له، بعد أن شك فى نسبه إليه، وطلب منها إجراء تحليل (d n a).

وبسؤال المتهمة "إيمان.ص" - 28 سنة ربة منزل - أكدت أنها تعيش فى نفس الشقة مع زوجها وضرتها ويعاملانها معاملة سيئة ويتهمانها بالباطل ولذا تخلصت من طفلها.

بعد نقل جثة الطفل إلى مستشفى المنصورة تحرر محضر بالواقعة، وعرضت المتهمة على النيابة العامة فأمرت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.