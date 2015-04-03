ضبط 19 طن ألعاب نارية ومنشطات قبل تهريبها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية

تباشر نيابة ميناء الإسكندرية برئاسة المستشار يحيى خليفة تحقيقاتها حول واقعة ضبط 1 طن من المنشطات الجنسية والألعاب النارية، داخل البلاد قادمة من دولة الصين.

وقررت النيابة التحفظ على الشحنة المضبوطة، وإرسال عينة من المضبوطات للفحص، وإحضار ملف الرسالة وضبط مسئولى الشركة المستوردة.

وكانت تحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى توصلت إلى قيام إحدى شركات الاستيراد والإنشاءات وتصنيع الرخام والكائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة والسابق ضبطها فى القضية رقم 48 لسنة 2015 إدارى تهريب الميناء "استيراد سجائر مغشوشة"، باستيراد رسالة مشمولها (رخام) تحتوى على كميات كبيرة من العقاقير الطبية والمنشطات وكميات من الألعاب النارية والمحظور دخولها البلاد، وأُثبت بقائمة الشحن بيانات مخالفة للحقيقة من حيث النوع والصنف بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم إعداد لجنة من إدارة البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى والمجمع الجمركى المختص، أسفرت أعمالها عن صحة ما أكدته التحريات، وضبط كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال بلغت 4,500 طن، وكمية من العقاقير والمنشطات المختلفة بلغت 14,500 طن.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وأصدرت قراراتها السابقة.