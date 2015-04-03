أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 11 شخصا فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية

Google+ Print
إصابة 11 شخصا فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية إصابة 11 شخصا فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية
أصيب 11 فردا فى مشاجرتين بمركزى منوف وتلا بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد من وقوع مشاجرتين ومصابين.

وبالانتقال الفورى تبين أن المشاجرة الأولى بقرية شبرا بلوالة التابعة لمركز منوف بين عائلتى طرف أول عائلة شديد وطرف ثانى عائلة فرحات، ونتج عنها إصابة 5 أفراد من الطرفين، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

والمشاجرة الثانية بمدينة تلا بين عائلتى طرف أول عائلة رسلان طرف ثانى عائلة بدر، ونتج عنها إصابة 7 أفراد من الطرفين وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق متصل، تمكنت مباحث من ضبط 1120 أسطوانة غاز بمستودعات بمراكز منوف وشبين الكوم وبركة السبع، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة