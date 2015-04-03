إصابة 11 شخصا فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية

أصيب 11 فردا فى مشاجرتين بمركزى منوف وتلا بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد من وقوع مشاجرتين ومصابين.

وبالانتقال الفورى تبين أن المشاجرة الأولى بقرية شبرا بلوالة التابعة لمركز منوف بين عائلتى طرف أول عائلة شديد وطرف ثانى عائلة فرحات، ونتج عنها إصابة 5 أفراد من الطرفين، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

والمشاجرة الثانية بمدينة تلا بين عائلتى طرف أول عائلة رسلان طرف ثانى عائلة بدر، ونتج عنها إصابة 7 أفراد من الطرفين وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات على الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق متصل، تمكنت مباحث التموين من ضبط 1120 أسطوانة غاز بمستودعات بمراكز منوف وشبين الكوم وبركة السبع، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.