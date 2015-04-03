"الإنتربول" يسترد سجينا هاربا من "وادى النطرون" أثناء أحداث الثورة

نجح إنتربول القاهرة، بالتنسيق مع السلطات الإيطالية فى ضبط أحد الهاربين من السجون العمومية خلال ثورة يناير 2011، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وتم إيفاد مأمورية من الإنتربول وإعادة المتهم إلى البلاد، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأكدت تحريات ومعلومات ضباط إنتربول القاهرة بقطاع مصلحة الأمن العام، أن السجين الهارب "حمادة أحمد محمد شاهين" 32 سنة، من سجن وادى النطرون خلال ثورة يناير 2011، أثناء تنفيذه الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 9471 لسنة 2009 جنايات مركز بنها بالسجن المؤبد "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد" متواجد بدولة إيطاليا بعد سفره إليها بطريقة غير مشروعة.

وعلى الفور تم التنسيق مع المنظمة الدولية للإنتربول والمكتب العربى للشرطة الجنائية بتونس، وتم استصدار نشرة دولية حمراء وإذاعة بحث عربية لملاحقة المتهم على المستوى الدولى والعربى، وباستمرار المتابعة مع كافة الدول الأعضاء بالإنتربول لتعقبه ورد إخطار إنتربول "روما" يفيد ضبط المتهم فى إيطاليا.

ومن خلال التنسيق مع الجانب الإيطالى تم تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية بمكتب المُستشار النائب العام ووزارة العدل، وتم إيفاد بعثة أمنية لاستلام المحكوم عليه من السلطات الإيطالية والعودة به للبلاد لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وتؤكد وزارة الداخلية أن أجهزتها تتابع وتلاحق باستمرار مرتكبى الجرائم والهاربين من الأحكام القضائية والمطلوبين على ذمة قضايا وتقديمهم للعدالة.