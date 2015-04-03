حبس حارس أمن لاتهامه باغتصاب وقتل طالب الغردقة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار طه الجوهرى، مدير نيابة الغردقة الجزئية، تحت إشراف المستشار إسلام رمضان المحامى العام الأول لنيابات البحر الأحمر، حبس حارس الأمن قاتل طالب الإعدادى بالغردقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة عندما تبلغ للرائد أسامة مهران، معاون أول مباحث قسم شرطة الغردقة، بالعثور على جثة لطفل فى مطلع العقد الثانى من العمر، ملقاة ومهشمة الرأس داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة السقالة المجاورة لمقر فرق أمن البحر الأحمر.

أخطر على الفور القيادات الأمنية على رأسهم اللواء حمدى الجزار مدير الأمن، والعميد أحمد الصادق مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد منتصر عويضة مفتيش الأمن العام.

وأنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وعلى رأسها العميد صلاح فراج رئيس المباحث الجنائية، وتم إخطار النيابة العامة، والتى قامت بدورها بتشكيل فريق منها ترأسه المستشار طه الجوهرى مدير النيابة، وتمت المعاينة الأولية التى أخذ بعدها قرارا بنقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وعرضها على الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة وهل هناك تعد جنسى عليها من عدمه، بعد أن لوحظ أن الجثة بدون بنطال.

وشُكل فريق بحث من رجال المباحث، مكون من المقدم عماد حمدى مفتش مباحث أول الغردقة، والرائد أسامة مهران معاون أول مباحث الغردقة، والنقيبين حمدى السيد وحسن حماد معاونى المباحث، وذلك فى أقل من 24 ساعة من حدوث الجريمة.

وتوصل فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، المدعو "على. م. م" يعمل حارس أمن بشركة خاصة، يبلغ من العمر 21 عاما ومقيم بالغردقة بالقرب من مجلس المدينة.

وتبين أن المدعو "على. م. م" والذى موطنه الأصلى مركز ههيا محافظة الشرقية، بعد انتهاء عمله كحارس أمن بشارع الشيراتون، وانتهاء عمل المدعو "مصطفى. ش. ع"، والذى يبلغ من العمر 13 عاماً، ويعول أسرته بعد وفاة أبيه من عمله فى مقهى صغير "غرزة"، وعند مرورهم بمنطقة السقالة وفى إحدى العمارات تحت الإنشاء، قام الطالب بدخول العمارة لقضاء حاجته، وعندما خلع بنطاله، اعتدى عليه حارس الأمن جنسياً، وغصباً، وبعد أن أخبره بأنه سوف يفضح أمره ضربه على رأسه وأنهى حياته.