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"سي بي سي" تعيد بث حوار فؤاد جاد الله مع دينا عبد الرحمن اليوم

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"سي بي سي" تعيد بث حوار فؤاد جاد الله مع دينا عبد الرحمن اليوم "سي بي سي" تعيد بث حوار فؤاد جاد الله مع دينا عبد الرحمن اليوم

كتب : فاطمة النشابي السبت 08-06-2013 17:50

نظرا لأهمية الحوار الذي أجرته الإعلامية دينا عبد الرحمن، صباح اليوم، في برنامج "زي الشمس"، مع الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية، قررت إدارة قناة سي بي سي إعادة إذاعة الحوار، وذلك في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة على قناة CBC+2.

وتحدث جاد الله في الحوار عن دعوته الرئيس محمد مرسي إجراء استفتاء عاجل قبل 30 يونيو الجاري، ليحدد الشعب ما إذا كان من المناسب أن يستمر في منصبه حتى نهاية ولايته أم لا، بموجب المادتين 5 و105 من الدستور.

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