بالصور..الانتماء المصرى بمحافظة المنوفية ينظم حفل” اليتيم” بمشاركة 1500 طفل

نظم حزب الانتماء المصرى بمحافظة المنوفية ، ظهر اليوم، إحتفالية كبرى ليوم اليتيم بمركز قويسنا بمشاركة نحو 1500 طفل يتيم من دور الايتام على مستوى المحافظة وذلك بالتعاون مع جمعية الخير فكرة .

من جانبه قال ابراهيم الغريب رئيس الحزب إن الإحتفالية بالايتام اليوم ضمن مشاركة الحزب الاجتماعية فى الاعياد والمناسبات التى تحتفل بها بمشاركة متطوعين يستضيفون الأطفال و يشاركونهم يومهم لقضاء يوم كامل مليء بالحب و مفعم بالحيوية والنشاط.

وأشار الغريب إلى أن الحفل تضمن فقرات ترفيهية لفرق موسيقية وللفنون المسرحية والسيرك ومسرح العرائس و الاراجوز والساحر التى يحبها الأطفال معربا عن سعادته البالغة بالاحتفال مع الاطفال بهذا اليوم مؤكدا علي عظم أجر كل من يعمل في هذا المجال .

يأتي هذا فى إطار احتفالات محافظات الجمهورية بيوم اليتيم العالمي باعتباره احتفال سنوي يقام في أول جمعة من شهر إبريل بمشاركة متطوعين بجميع انحاء المحافظة حيث تقيم المحافظة احتفالية بقرية فينسيا وأحتفالية أخرى بالاستاد الرياضى.