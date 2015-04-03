وصول 35 مصريا عائدين من اليمن على رحلات مصر للطيران

وصل 35 راكبا مصرياً من المقيمين في اليمن على رحلات مصر للطيران حيث تمكنوا من عبور الحدود السعودية إلى مدينة جدة السعودية ، بعدها قامت القتصلية المصرية في جدة بالتنسيق مع وزارة الطيران لعودتهم إلى القاهرة.

وكانت قد وصلت الساعة الواحدة ظهر اليوم الرحلة رقم 662 والتي يستقلها 18 راكب، وسبقهم 17 راكب على الرحلة رقم 644 والتي وصلت للقاهرة صباح اليوم.

من جانبه قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن الوزارة تسخر كافة امكانياتها لإستيعاب اعداد المصرين الذين يعبرون الحدود اليمنية سواء للسعودية أو لسلطنة عمان وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية التي تبذل جهوداً مضنية من أجل تيسير عملية عبور الحدود.