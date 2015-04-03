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تحصين 71 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" فى قنا خلال 3 أشهر

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تحصين 71 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" فى قنا خلال 3 أشهر تحصين 71 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" فى قنا خلال 3 أشهر
أعلنت مديرية الطب البيطرى، برئاسة الدكتور أيمن عبداللاه مدير عام الطب البيطرى بقنا، تحصين 71 ألفاً و289 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف مراكز المحافظة، خلال الـ3 أشهر الأخيرة.

وأكد "عبداللاه"، فى بيان له، أن المديرية تمكنت خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من تحصن 33 ألفا و 718 رأس ماشيه ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و تحصين 773 ألفا و300 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمختلف المزارع والمنازل بالقرى، وتحصين 4795 عجلا ضد مرض الجلد العقدى، مؤكدا أنه يتم تخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية عند الاشتباه فى إصابة أى من المواشى بالحمى القلاعية.

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