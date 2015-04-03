محافظ مطروح يقرر إغلاق 3 مخابز بلدية ومستودع بوتاجاز لمدة شهر

أصدر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قرارًا بإغلاق 3 مخابز بلدية، لتصرفها فى حصص الدقيق المدعم، ومستودع أسطوانات بوتاجاز، لمدة شهر، وصرف مكافأة مالية لمفتشى التموين ، المشاركين فى ضبط المخالفات من خلال حملة مديرية التموين بمطروح على الأسواق، والمخابز البلدية، ومستودعات البوتاجاز، بمدن مرسى مطروح والنجيلة، والحمام، لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين.

وأعلن السيد أبو اليزيد مدير تموين مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن محافظ مطروح قرر إغلاق 3 مخابز بلدية لمدة شهر، وهى مخبز بمدينة الحمام، بقرية 24 بنجر السكر، للتصرف فى 5 أجولة دقيق مدعم، بغرض بيعه فى السوق السوداء، وغلق مخبز بلدى لمدة شهر، بمدينة النجيلة، للتصرف فى 7 أجولة بغرض بيعه فى السوق السوداء، وغلق مخبز لمدة 15 يوما بعزبة العجارمة، بمرسى مطروح للتصرف فى 2 جوال دقيق.

كما قرر المحافظ غلق مستودع بوتاجاز، بقرية رأس الحكمة، لمدة شهر لتصرفه فى 20 أسطوانة، بوتاجاز من حصة المستودع، مع التنبيه على صاحب المستودع بسحب الرخصة نهائيا، فى حال تكرار المخالفة، مع متابعة أداء المستودع، بمعرفة مفتشى التموين .

وأضاف مدير التموين، أن المحافظ وافق على إعادة فتح مخبز بلدى، خلف مساكن اللوكس، بمدينة مرسى مطروح، بعد غلقه لحاجة المنطقة الماسة لفتح المخبز بعد تسديد الغرامة الموقعة على صاحب المخبز، على أقساط ومتابعة أداء المخبز على فترات، للتأكد من عدم تكرار المخالفات السابقة، مع تغليظ الغرامة فى حال تكرار نفس المخالفة.

وشدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ضرورة الاستمرار فى الحملات التموينية المكبرة لمراقبة المخابز، لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، وعدم التصرف فى حصة المخابز من الدقيق المدعم من الدولة لكى يصل الدعم إلى مستحقيه.

وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة من مفتشى التموين، فى مراقبة المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز، وملاحقة المخالفين، لضبط الأسعار، حرصاً على مصلحة المواطن فى حصوله على السلع المدعمة من الدولة .

محافظ مطروح يغلق مخبزا لمدة شهر بسبب تصرفه فى حصة الدقيق