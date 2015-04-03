«الكتابة بالمشرط» رواية لكشف المسكوت عنه بالمجتمع المصري

كشف مناقشو رواية “الكتابة بالمشرط” عن الخلفية السياسية لها، وذلك في ندوة ضمن فاعليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية عشر.

وتحدث الدكتور شوكت المصري منسق الجلسة عن المشرط كلغة وليس كآداه لتشريح المجتمع وتعرية الأحداث والوقائع المختلفة التي أرتكزت فيما بعد 25 يناير، مرورا ب30يونيو وحتى أنتهي من الكتابة، مستندا لوقائع التاريخ وأن الطائفية والتصنيف الديني لم يكن موجودا حتى بدأ السادات في إبداء التعاملات ذات الطابع الطائفي فسمي المسيحيين أولادهم لأسماء القديسين والشهداء القدامي وكذلك المسلمين أطلقوا على أولادهم أسماء الرسول والصحابة.

وأشار دكتور حسام نابل إلى أن مناخ الرواية تهيأت له صورة دون ضابط أو رابط تستدعي إثارة عاطفة الشفقة اكثر من الضحك نظراً للطابع السياسي الذي حملته الرواية في فترة سياسية عصيبة، كما أن هذا النوع من السرد يختلف عن غيره من حيث العمق ومسح الوعي الزائف الذي يحاول البعض ترسيخه.

وأوضح محمود الضبع أن هذه المرة الأولي في عمره التي يناقش فيها رواية مرتين فهذه الرواية “الكتابة بالمشرط” عادت لمناهج روائية كانتقد انتهت فأستعادت التاريخ ونوعت البنية الفنية للكتابة السردية، فضلا عن إتجاه الرواية لفضح المسكوت عنه فهي معايشة للواقعو وذلك لكونها نابعة عن تجربة شخصية “لإيمان يحي” فكتبها بعد حادث تعرض له قبل إحالته علي المعاش فتعرض لأحد أنواع القهر والأضطهاد من الإخوان المسلمين مما دفعه للكتابة وتشريح واقعهم المجتمعي.

كما أفاد كاتب الرواية “إيمان يحي” بأن الرواية تكشف شرائح المجتمع كافه حتي نظرة المجتمعات الأخري والصراع الفكري بين الشرق والغرب.