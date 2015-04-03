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"الوراثة" من أسباب الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية

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"الوراثة" من أسباب الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية "الوراثة" من أسباب الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية
التهابات الجيوب الأنفية أحد أكثر أمراض الأنف انتشارا، نتيجة عوامل وأسباب عديدة، ويقول الدكتور يحيى النجار طبيب أمراض الأنف والإذن والحنجرة بمستشفى جامعة حلون التعليمى، أن التهابات الجيوب الأنفية هى إصابة الأشخاص لبعض النوبات من الألم، عند التعرض لمثيرات الحساسية مثل الغبار والدخان وعوادم السيارات والأسمنت والعطور.

أسباب الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية


>وأشار د. يحيى قائلا: أسباب إصابة الأشخاص بالتهابات الجيوب الأنفية كثيرة وعديدة أهمها :
>1)وجود تاريخ مرضى مثل إصابة أحد أفراد العائلة.
>2)تعرض الأشخاص للإصابة بنزلات البرد المتكررة.
>3) الإصابة بحساسية الأنف.

أعراض الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية


>وأضاف د. يحيى موضحا أن أعراض إصابة الأشخاص بالتهابات الجيوب الأنفية تتمثل فى:
>1)زكام شديد وبصورة مستمرة والذى لا يستجيب للعلاجات الاعتيادية.
>2)الشعور بانسداد الأنف أو وجود صعوبة فى التنفس بواسطة الأنف.
>3) الإحساس بالصداع يصاحبه وجود ألم بمنطقة الوجه والعنين.

مضاعفات إهمال علاج الجيوب الأنفية


>ويتابع د. يحيى هناك بعض المضاعفات التى يعترض لها الأشخاص نتيجة إهمال علاج الجيوب الأنفية أهمها:
>1)تضخم باللحمية والذى يؤدى لحدوث شخير للمريض أثناء النوم والتنفس بواسطة الفم.
>2)الإصابة ببعض الالتهابات البكتيرية والفطرية وتجمع الصديد بالجيوب الأنفية.

نصائح ضرورية وهامة لالتهابات الجيوب الأنفية


>يستكمل د. يحيى قائلا: فى حالة الشعور ببعض الأعراض السابق ذكرها يجب الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات الطبيبة مثل الأشعة المقطعية على الجيوب الأنفية وعلى اللحمية، لذلك ينصح د. يحيى ببعض النصائح التالية:
>1) تجنب مسببات الحساسية، مثل التراب والمواد الكيمائية عن طريق ارتداء الأقنعة الوقائية.
>1) التهوية الجيدة لغرف المنزل وتغيير المفروشات.
>2) المواظبة على استخدام بخاخات الأنف والأدوية ومضادات الحساسية.
>3)استئصال اللحمية للأطفال إذا نصح الطبيب المعالج بذلك.

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