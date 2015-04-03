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"السيلان".. الأعراض وأسباب الإصابة

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"السيلان".. الأعراض وأسباب الإصابة "السيلان".. الأعراض وأسباب الإصابة
السيلان أحد الأمراض التى تصيب الأشخاص نتيجة انتقال العدوى جراء العلاقات الجنسية، وهو مرض لا يصيب الرجال فقط، بل من الممكن أن تنتقل العدوى من الرجل إلى المرأة.

أسباب الإصابة بالسيلان
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قال أحمد قدح أخصائى أمراض الذكورة والعقم، إن السيلان أحد الأمراض التى تصيب الأشخاص نتيجة الاتصال الجنسى المباشر، سواء للرجال أو النساء، ولكن أعراضه أكثر ظهورا ووضوحا فى الرجال.

وأضاف قدح أن هناك حالات قليلة يصاب فيها الأشخاص بالسيلان نتيجة استخدام الفوط الصحية غير النظيفة، أو دخول دورات المياه الملوثة بالميكروبات والبكتريا".

أعراض الإصابة بالسيلان
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وأشار قدح إلى أعراض إصابة الأشخاص بمرض السيلان قائلا: تظهر من خلال نزول إفرازات غير شفافة، لونها أخضر أو أصفر بصورة غزيرة من مجرى البول بالجهاز التناسلى للرجل، بينما المرأة على الرغم حملها للمرض إلا أنه لا تظهر عليها أعراض واضحة.

علاج السيلان
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وينصح أخصائى أمراض الذكورة والعقم فى حال ملاحظة الأعراض السابق ذكرها، بضرورة الذهاب للطبيب المختص لوصف العلاج اللازم من حقن وأقراص مضادة للبكتريا للزوجين معا وليس الزوج فقط، كما ينصح بضرورة الامتناع عن ممارسة العلاقة الزوجية خلال فترة العلاج، وكذلك عدم استخدام دورات المياه غير النظيفة.

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