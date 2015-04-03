الصندوق الأسود الثاني للطائرة الألمانية يؤكد أن مساعد الطيار تعمد إسقاطها

أكد تحليل الصندوق الأسود الثاني لطائرة “جيرمان وينغز” التي تحطمت فوق جبال الألب الأسبوع الماضي، أن مساعد الطيار تصرف إراديا عندما كان بمفرده في قمرة القيادة للهبوط بالطائرة، بحسب ما أعلنه الجمعة مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي ، حسب ما ذكر موقع فرانس 24.

و قال مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي في بيان اليوم ، إن القراءة الأولى للصندوق الأسود الذي عثر عليه الخميس ، تظهر أن مساعد الطيار الموجود في القمرة استخدم الطيار الآلي لبدء الهبوط بالطائرة إلى ارتفاع 100 قدم ، وثم ولعدة مرات خلال الهبوط ، عدل الطيار ضبط الطيار الآلي لزيادة سرعة الطائرة أثناء هبوطها.

ولم يقدم المكتب عناصر إضافية، لكنه أكد أن عمله مستمر لمعرفة مسار الهبوط الدقيق للطائرة.

ويحتوي الصندوق الأسود على بيانات الطائرة التي أسفر سقوطها عن مقتل 150 شخصا ، وعثر على الصندوق الأسود الأول يوم تحطم الطائرة ، وكشف تحليله أن مساعد الطيار الذي بقي وحده في قمرة القيادة تعمد إسقاطها.

والصندوق الأسود الثاني يسجل البيانات التقنية للرحلة التي قد تكون أساسية لكشف اللحظات الأخيرة للرحلة قبل تحطم الطائرة.

والصندوق الأسود الأول تضمن تسجيل الحديث بين مساعد الطيار أندريا لوبيتز “27 عاما” والطيار ، وتبين أن لوبيتز استغل غياب الطيار من قمرة القيادة للحظات ليسقط الطائرة التي اصطدمت بالجبال بسرعة “700 كلم” ، في الساعة ما أدى إلى مقتل ركابها الـ150 ونصفهم من الألمان.