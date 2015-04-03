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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بساحة آل الطيب بالأقصر‎

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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بساحة آل الطيب بالأقصر‎ وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بساحة آل الطيب بالأقصر‎

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

ألقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، بساحة آل الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومحمد بدر محافظ الأقصر .

ودارت الخطبة حول موضوع الوزارة الموحد ” عناية الإسلام بالأيتام والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة “.

ودعا وزير آلاوقاف المسلمين للعناية باليتامي والعطف عليهم أسوة برسول الله صلي الله عليه وسلم الذي كان أرحم ما يكون بالضعفاء واليتامى.

وأشار جمعة إلي أن السلام اعتني باليتيم أفضل عنايه ونهي عن قهره وزجره حيث قال سبحانه وتعالي “فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ” مناشدا المسلمين بكفالة اليتيم للفوز بالجنة مشيرا للحديث الشريف “أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين”، وأشار بالسبابة والوسطى.

تأتي زيارة وزير الأوقاف للأقصر في إطار جولاته المتتابعة بمحافظات الجمهورية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي والتعرف على أحوال الدعوة.

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