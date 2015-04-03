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مجهولون يطلقون النار على مرشح سابق للنواب بالمنوفية عقب تلقيه تهديدات من الإخوان

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مجهولون يطلقون النار على مرشح سابق للنواب بالمنوفية عقب تلقيه تهديدات من الإخوان مجهولون يطلقون النار على مرشح سابق للنواب بالمنوفية عقب تلقيه تهديدات من الإخوان

أرشيفية

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم ،عقب صلاة الجمعة واقعة إطلاق نار على المحامى أحمد زنون مرشح مجلس النواب سابقًا من قبل مجهولين فى محاولة إغتيال عقب وصوله تهديدات من عناصر جماعة الإخوان واتهمه بمناصرة قوات الأمن والبلطجة على مظاهرات الجماعة .

وأكد حسام متولى صديق “زنون” أنه اثناء خروج المجنى عليه من مكتبه بالمنطقة الرابعة بجوار سوق الخضار بمدينة السادات وعلى مسافة 100 متر تقريبا من مكتبه فوجىء بسيارة إلينترا سوداء يستقلها ثلاثة مجهولين بينهم ملثم بحوزته سلاح آلى اطلق عدة اعيرة نارية 8 رصاصات أدت إلى إتلاف السيارة وإصابة “زنون” بطلقتين فى الفخذ والقدم .

وأضاف أنه تم نقل “زنون” لمستشفى السادات العام لإجراء الاسعافات الأولية تمهيدا لنقله لمستشفى شبين الكوم الجامعى لإجراء جراحة عاجلة لإستخراج الطلقات من جسده .

يذكر أن أحمد زنون المحامى أحد النشطاء السياسين بمدينة السادات ومسئول حركة تمرد بالمدينة وتتهمه صفحات جماعة الإخوان على مواقع التواصل الإجتماعى بأنه احد بلطجية الأمن لقيامه مساندة القوات فى فض مظاهرات جماعة الإخوان المستمرة بالمدينة .

 

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