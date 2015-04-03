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مقتل رجل أمن سعودي في تبادل لإطلاق النار مع مروج مخدرات في الرياض

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مقتل رجل أمن سعودي في تبادل لإطلاق النار مع مروج مخدرات في الرياض مقتل رجل أمن سعودي في تبادل لإطلاق النار مع مروج مخدرات في الرياض

الشرطة _أرشيفية

قتل رجل أمن سعودي في تبادل لإطلاق النار مع أحد المطلوبين من مروجي المخدرات في منطقة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في بيان اليوم ، أنه أثناء قيام رجال مكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض ، بمداهمة أحد المطلوبين من مروجي المخدرات يوم الأربعاء الماضي ، بادر المطلوب بإطلاق النار من سلاح رشاش مما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته والقبض عليه ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الناطق إنه نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة الرقيب عون بن مشبب بن عون الشهراني ، بطلق ناري واستشهاده بعد وصوله إلى المستشفى.

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