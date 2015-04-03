مقتل رجل أمن سعودي في تبادل لإطلاق النار مع مروج مخدرات في الرياض

قتل رجل أمن سعودي في تبادل لإطلاق النار مع أحد المطلوبين من مروجي المخدرات في منطقة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في بيان اليوم ، أنه أثناء قيام رجال مكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض ، بمداهمة أحد المطلوبين من مروجي المخدرات يوم الأربعاء الماضي ، بادر المطلوب بإطلاق النار من سلاح رشاش مما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته والقبض عليه ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الناطق إنه نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة الرقيب عون بن مشبب بن عون الشهراني ، بطلق ناري واستشهاده بعد وصوله إلى المستشفى.