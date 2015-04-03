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تشييع جثامين شهداء الواجب الوطنى بمسقط رأسهم فى عدد من المحافظات

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تشييع جثامين شهداء الواجب الوطنى بمسقط رأسهم فى عدد من المحافظات تشييع جثامين شهداء الواجب الوطنى بمسقط رأسهم فى عدد من المحافظات

اتشحت محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية وسوهاج ، اليوم، بالسواد حزنًا على شهداء الهجوم على عدد من الأكمنة الأمنية بالشيخ زويد.

واستقبلت محافظة سوهاج  الشهداء الثلاثة وهم “خلف عبد القادر خلف، ويقيم بقسم أول سوهاج، ويشع فؤاد عطية ويقيم بمركز سوهاج، وأبانوب جمال لمعى ويقيم بمركز المراغة.

وفى محافظة الغربية، شيع الآلاف في جنازة عسكرية مهيبة تقدمتها القيادات الأمنية، وأهالي قرية “محلة أبو على” والقرى المجاورة بمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، جثمان المجند (محمد عادل العدل) إلى مثواه الأخير بمقابر القرية والذي استشهد فجر أمس في الحادث الإرهابي بشمال سيناء.

وعلي صعيد متصل، شيع الآلاف من أهالى وأبناء مدينة المحلة الكبرى ، اليوم الجمعة ، في جنازة عسكرية مهيبة شهيد القوات المسلحة النقيب “محمود الدسوقى” ، إلي مثواه الاخير ليدفن فى مقابر العائلة بالمحلة .

وتقدم الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية من أبناء المحلة ، حيث خرج الجثمان من مسجد ” الشرنوبى ” ملفوفا بالعلم ، حيث ردد المشاركون هتافات تطالب بالقصاص من الخونة والإرهابيين.

 

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