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بالصور .. ماراثون رياضي على كورنيش النيل بالمنيا‎

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بالصور .. ماراثون رياضي على كورنيش النيل بالمنيا‎ بالصور .. ماراثون رياضي على كورنيش النيل بالمنيا‎

محافظ المنيا يكرم أحد الطلاب

قاد محافظ  المنيا اللواء صلاح الدين زيادة  ”مارثون رياضي” للطلاب على كورنيش النيل، بمشاركة عدد من الطلاب بكافة المراحل التعليمية، وأولياء أمورهم، تحت شعار (هنبني ).

بدأ المارثون الذي نظمته مدارس النيل المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، من أمام مبنى المحافظة على كورنيش النيل وحتى منطقةالاخصاص ،والعودة مرة ثانية لمبنى المحافظة.

أكد المحافظ على أهمية التعودعلى الرياضة منذ الصغر من أجل الحفاظ على صحة الانسان،وطالب المواطنين بالاستمتاع بالكورنيش والاجواء الطبيعية والمناظر الخلابة على النيل والتي حبا الله بهامحافظة المنيا.

قالت رشا عوض مدير مدارسالنيل فرع المنيا ان المارثون يهدف الى تفعيل دور المدرسة في المشاركة المجتمعيةوحب الوطن والمساهمة في رفعته وارسال رسالة مفادها ان مصر ستظل بلد الامن والامان للجميع.

وأضافت ان المارثون شاركفيه طلاب واولياء الامور والعاملين بالمدرسة وقام المحافظ بتكريم 27 طالبا من كافةالمراحل التعليمية في نهاية المارثون.

وكان المحافظ قد شاهد أحد الطلاب يبكى بسبب عدم حصوله على جائزة، فقام على الفور بإهدائه الميدالية التي حصل عليها.

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