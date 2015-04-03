إحالة واقعة مصرع سيدة وابنتيها إثر احتراق منزلهم للنيابة

قرر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، إحالة واقعة مصرع سيدة وابنتيها إثر احتراق منزلهم فى مدينة كوم أمبو إلى النيابة العامة عقب إبلاغ الأهالى بأن رجال الإطفاء بوحدة مصنع السكر وهى القريبة من المنزل المحترق رفضوا الخروج لإخماد النيران مطالبين الأهالي باستدعاء سيارة إطفاء من الوحدة العامة .

جاء ذلك عقب تفقد رئيس مدينة كوم أمبو صابر حسين للمنزل المحترق وتبين أن النيران دمرته بشكل كامل وأبلغ اللواء مصطفى يسرى بما يردده الأهالى حول تأخر سيارات الإطفاء ،كما طالب من المحافظ توفير مسكن فى إسكان الإيواء العاجل لتلك الأسرة عقب تدمير منزلها بالكامل.

يذكر أن ربة منزل وطفلتيها لقوا مصرعهم أثر تعرضهم لحريق أثناء تواجدهم بمنزلهم في مدينة كوم أمبو بأسوان اليوم الجمعة.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إخطارًا من مدير الحماية المدينة العميد أشرف عتريس يفيد بمصرع كلًا من هالة.ج.خ32 سنة ربة منزل ومقيمة مركز كوم أمبو،وطفلتيها بسنت.ع.ف 3 سنوات وفرحة.ع.ف أثناء تواجدهم داخل منزلهم الكائن خلف موقف منيحة حيث نشبت فيه النيران بسبب حدوث ماس كهربائى.

وتم نقل جثث المتوفيين إلى مشرحة كوم أمبو وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.