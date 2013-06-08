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دراسة: شرب 5 فناجين قهوة يوميا يسبب السمنة والأمراض المزمنة

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دراسة: شرب 5 فناجين قهوة يوميا يسبب السمنة والأمراض المزمنة دراسة: شرب 5 فناجين قهوة يوميا يسبب السمنة والأمراض المزمنة

كتب : روان مسعد السبت 08-06-2013 16:53

في دراسة هي جديدة من نوعها، أجريت فيها التجارب على تناول كميات كثيرة من القهوة، وجد أن تناول أكثر من خمسة أكواب يوميا يؤدي إلى زيادة معدلات حول الأجهزة الموجودة في منطقة البطن إلى الضعف، مما يؤدي بدوره إلى التعرض لأمراض مزمنة.

ربط الباحثون بين السمنة والأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأفراد وبين كميات القهوة التي يتناولونها يوميا، وتعتبر هذه الدهون المكتسبة من أخطر أنواع الدهون.

وكشفت الدراسة أن حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة يؤثر على الكبد والخلايا التي تخزن الدهون مما يسهم في زيادة الوزن. والقهوة أيضا غنية بمادة البوليفينول التي تعرف بفوائدها الكبيرة على الصحة وارتفاع في نسبة إفراز الأنسولين، لكن الدراسة وجدت نتائج عكسية مع تناولها بكميات كبيرة.

تناول القهوة بكميات معتدلة، كوبين فقط يوميا، له منافع صحية كثيرة، فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وعند الشيخوخة فإن من يتناولون القهوة تخفض نسبة إصابتهم بالخرف إلى 60%، وتنخفض نسبة إصابتهم بالشلل الرعاش.

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