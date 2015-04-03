وزير الأوقاف من الأقصر: نحتاج منظومة جديدة لعودة الالتفاف حول الأزهر

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أئمة المساجد بتكثيف الجهد الدعوى، واستحداث منظومة جديدة لعودة التفاف الناس حول الأزهر، وعمل أمسيات دينية كبرى فى مراكز الشباب والأندية، وعدم ترك المساجد خاوية طيلة أيام الأسبوع، حتى لا يكون الناس عرضة لأصحاب الفتاوى المظلمة، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأئمة الأوقاف بديوان عام محافظة الأقصر بحضور محمد بدر محافظ الإقليم.

وخلال اللقاء أشار الدكتور مختار جمعة إلى أن دور الإمام عظيم لأنه يخدم الدين والوطن، ويجتهد فى تحصيل العلم، ولو أدى الأئمة دورهم على أكمل وجه لصلح حال هذا الوطن، وارتفع شأنه.

واستمع وزير الأوقاف لمطالب أئمة الأقصر والتى جاء أغلبها حول تعديل موعد الدروس الدينية، حسب النطاق الجغرافى لكل قرية ومسجد، وأن ذلك سيكون بناء على طلب يقدمه أهالى القرية لإدارة الأوقاف التى يتبع لها المسجد.

وأكد فى ختام حديثة أنهم يقفون بين المغالاة والتسيب فى الدين ويحاربون أفكار البهائية والتشيع والإلحاد، وأنه يضع مقولة الرئيس نصب أعينة أنها ثورة للدين وليست ضد الدين.

ومن جانبه، وافق محافظ الأقصر على تخصيص قطعة أرض لتكون مبنى لمديرية أوقاف الأقصر، بدلاً من تفرق أقسام المديرية على أماكن متعددة بالمحافظة.