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بالصور.. مواطنو الإسكندرية ينظمون وقفة ضد الإرهاب بمحيط "القائد إبراهيم"

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تجمع عدد من المواطنين بمحيط مسجد القائد إبراهيم، عقب صلاة الجمعة، لاستنكار الهجمات الإرهابية على الجنود المصريين على الحدود، وتأييد الجيش فى حربه ضد الإرهاب ورددوا هتافات "أها يا بلدنا يا ولدنا.. يا أبو دبورة و نسر و كاب احنا معاك ضد الارهاب"، ورفعوا لافتات "النصر لمصر يا عوازل فلفلوا " و "القائد ابراهيم يدعم الاستقرار و لا للمصالح الشخصية".

ولم يتجاهل متظاهرو القائد إبراهيم محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، من هتافاتهم حيث رددوا هتافات "عاوزين محافظ من الجيش.. عاوزين ناكل عيش"، و"الاسكندرية حرة والمحافظ برة".

كما رفع متظاهر آخر لافتة كبرى طالب فيها بتدخل قيادات الجهاز الإدارى للدولة، يشكو من سوء أداء المحافظين السابقين والحالى ورؤساء الأحياء وتدنى حال المرافق والخدمات بشكل عام بالمحافظة .

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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