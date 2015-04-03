أهالى الشرقية يهتفون ضد الإخوان أثناء تشييع جثمان شهيد العريش

تعالت الهتافات المعادية لجماعة الإخوان، من قبل أصدقاء المجند "ناجى حسن الشهيدى" 21 سنة أثناء سيرهم بالجثمان لدفنه بمقابر قرية صبيح التابعة لمركز ههيا فى محافظة الشرقية.

وردد أصدقاء الشهيد هتافات منها "الإخوان أعداء الله " "لا إله إلا الله الشهيد حبيب "كلنا فداء مصر".

واحتسب والد الشهيد نجله عند الله من الشهداء، والمجند هو الابن الأصغر ولديه شقيق أكبر يعمل نجار مسلح وشقيقين، وتم تجنيده منذ 4 أشهر وكان فى إجازة 15 يوما وسافر بعدها، وآخر كلماته على حسابه الشخصى على الفيس بوك "الحياة حلوة".

كان المجند استشهد أمس فى الهجوم الإرهابى على 3 أكمنة أمنية بطريق العريش، فيما أصيب 2 من أبناء المحافظة، وهما "أحمد محمد نصر "مجند 22 سنة و"عبد المنعم السمرى" 22 سنة، يقيمان بمحافظة الشرقية، مصابين بشظايا متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى العسكرى بالعريش.

جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان المجند "أحمد إسماعيل "فى جنازة عسكرية صباح اليوم بمسقط رأسه بقرية الأخيوة مركز الحسينية.