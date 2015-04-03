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بالصور.. جنازة عسكرية لشهيدى سيناء فى مسقط رأسيهما بالمحلة وطنطا

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شيع الآلاف من أهالى مدينة المحلة جثمانى الشهيدين "الملازم أول محمود الدسوقى" و"المجند محمد محمود مقبل"، واللذين استشهدا فى هجوم إرهابى استهدف كمينا أمنيا بسيناء أمس.

وخرج الآلاف عقب صلاة الجمعة من مسجدى عبد الحى خليل وسيدى عبد ربه الشرنوبى بالمحلة الكبرى، وتم وضع جثمانى الشهدين على سيارتى مطافى ولفهما بعلم ، وخرج المشيعون فى جنازة عسكرية مهيبة، يتقدمهم قيادات من القوات المسلحة واللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة.

اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الجنازة العسكرية

وردد المشيعون هتافات "ياشهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، الشعب يريد إعدام الإخوان، ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح،لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله".

وقام عدد من المشيعون برفع صور الشهداء، مطالبين بالقصاص من الإرهاب، وتأييدهم الكامل للرئيس السيسى والجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب.

اليوم السابع -4 -2015
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الآلاف داخل مسجد عبد الحى خليل بالمحلة

وانخرطت أسر الشهداء فى البكاء حزنا على فراقهم، وأكدوا استمرارهم فى دعم القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والتصدى له.

اليوم السابع -4 -2015
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المشيعون يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد المجند محمد محمود مقبل

وشهدت مدينة طنطا تشييع جثمان الشهيد الثالث "المجند إبراهيم محمود إبراهيم"، فى جنازة عسكرية عقب صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم عوارة ودفن جثمانه بمقابر عائلته.

اليوم السابع -4 -2015
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خروج جثمان الشهيد من مسجد عبد الحى خليل

اليوم السابع -4 -2015
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اصطفاف جنود قوات الأمن والمشيعين أمام مسجد عبد الحى خليل

اليوم السابع -4 -2015
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رفع صورة الشهيد محمد مقبل

اليوم السابع -4 -2015
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السيدات ينخرطن فى البكاء حزنا على الشهيد

اليوم السابع -4 -2015
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أحد ابناء المحلة يرفع علم مصر ويشير بعلامة النصر

اليوم السابع -4 -2015
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التفاف أبناء المحلة حول سيارة الشرطة العسكرية

اليوم السابع -4 -2015
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الآلاف يشيعون جثمان الشهيد

اليوم السابع -4 -2015
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الآلاف يشيعون جثمان المجند محمد مقبل

اليوم السابع -4 -2015
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جنازة مهيبة للشهيد محمد مقبل بالمحلة


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مصر 365

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