بالصور.. جنازة عسكرية لشهيدى سيناء فى مسقط رأسيهما بالمحلة وطنطا

شيع الآلاف من أهالى مدينة المحلة جثمانى الشهيدين "الملازم أول محمود الدسوقى" و"المجند محمد محمود مقبل"، واللذين استشهدا فى هجوم إرهابى استهدف كمينا أمنيا بسيناء أمس.

وخرج الآلاف عقب صلاة الجمعة من مسجدى عبد الحى خليل وسيدى عبد ربه الشرنوبى بالمحلة الكبرى، وتم وضع جثمانى الشهدين على سيارتى مطافى ولفهما بعلم مصر، وخرج المشيعون فى جنازة عسكرية مهيبة، يتقدمهم قيادات من القوات المسلحة واللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة.



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جانب من الجنازة العسكرية

وردد المشيعون هتافات "ياشهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، الشعب يريد إعدام الإخوان، ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح،لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله".

وقام عدد من المشيعون برفع صور الشهداء، مطالبين بالقصاص من الإرهاب، وتأييدهم الكامل للرئيس السيسى والجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب.



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الآلاف داخل مسجد عبد الحى خليل بالمحلة

وانخرطت أسر الشهداء فى البكاء حزنا على فراقهم، وأكدوا استمرارهم فى دعم القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والتصدى له.



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المشيعون يؤدون صلاة الجنازة على الشهيد المجند محمد محمود مقبل

وشهدت مدينة طنطا تشييع جثمان الشهيد الثالث "المجند إبراهيم محمود إبراهيم"، فى جنازة عسكرية عقب صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم عوارة ودفن جثمانه بمقابر عائلته.



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خروج جثمان الشهيد من مسجد عبد الحى خليل



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اصطفاف جنود قوات الأمن والمشيعين أمام مسجد عبد الحى خليل



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رفع صورة الشهيد محمد مقبل



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السيدات ينخرطن فى البكاء حزنا على الشهيد



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أحد ابناء المحلة يرفع علم مصر ويشير بعلامة النصر



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التفاف أبناء المحلة حول سيارة الشرطة العسكرية



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الآلاف يشيعون جثمان الشهيد



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الآلاف يشيعون جثمان المجند محمد مقبل



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جنازة مهيبة للشهيد محمد مقبل بالمحلة