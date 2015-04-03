بدء صلاة الجنازة على ثانى شهداء سوهاج فى حادث سيناء بكنيسة مارى جرجس

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الشهيد المجند اليشع فؤاد عطية، والذى استشهد جراء الحادث الإرهابى بشمال سيناء أمس، وذلك بكنيسة مارى جرجس بسوهاج.

وترأس صلاة الجنازة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة وسط صراخ والديه وأهالى منطقته بنجع أبو شجرة دائرة قسم أول سوهاج.

ومن جانب آخر وصل جثمان الشهيد أبانوب كمال إلى مسقط رأسه بقرية الغريزات بمركز المراغة، وسيتم تشييع جنازته بعد قليل.

أهالى سوهاج يستقبلون جثمان الشهيد أبانوب يهتافات "الشهيد حبيب الله"