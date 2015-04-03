أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء صلاة الجنازة على ثانى شهداء سوهاج فى حادث سيناء بكنيسة مارى جرجس

Google+ Print
بدء صلاة الجنازة على ثانى شهداء سوهاج فى حادث سيناء بكنيسة مارى جرجس بدء صلاة الجنازة على ثانى شهداء سوهاج فى حادث سيناء بكنيسة مارى جرجس
بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الشهيد المجند اليشع فؤاد عطية، والذى استشهد جراء الحادث الإرهابى بشمال سيناء أمس، وذلك بكنيسة مارى جرجس بسوهاج.

وترأس صلاة الجنازة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة وسط صراخ والديه وأهالى منطقته بنجع أبو شجرة دائرة قسم أول سوهاج.

ومن جانب آخر وصل جثمان الشهيد أبانوب كمال إلى مسقط رأسه بقرية الغريزات بمركز المراغة، وسيتم تشييع جنازته بعد قليل.


>أهالى سوهاج يستقبلون جثمان الشهيد أبانوب يهتافات "الشهيد حبيب الله"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365