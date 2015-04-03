بالصور.. محافظ الفيوم فى جنازة شهيد الشرطة: الإرهاب يزيدنا إصرارا

أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أن شهداء الجيش والشرطة يقدمون أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، فى مواجهة عدو لا يعرف إلا معانى الخسة والنذالة.

وأكد محافظ الفيوم، خلال مشاركته فى صلاة الجنازة على جثمان عريف الشرطة على روبى شهيد الإرهاب الذى استهدفه ملثمون، أثناء ذهابه إلى عمله بمدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم، وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية أمام قريته حتى سقط قتيلا، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد مصر وشعبها إلا صلابة وقوة ولن تُضعف من عزيمة رجالها من أبناء القوات المسلحة والشرطة، داعيًا المولى القدير أن يتغمد شهداء مصر الأبرار بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر وأن تنعم مصر بالأمن والرخاء والتنمية.

وشارك فى تشييع الجنازة اللواء الشافعى حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وتم تشييع الجنازة من مسجد المحطة بقرية بيهمو بحضور الآلاف من أهالى القرية الذين رددوا الهتافات المعادية للإرهاب والمطالبة بحق الشهيد.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم إخطارا باستشهاد العريف على روبى فتحى محمد "32 سنة" من قوة حرس المنشآت بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويقيم بقرية بيهمو بمركز سنورس بالفيوم، وتبين من التحريات أن مجهولين مسلحين كانوا يستقلون دراجة بخارية واستهدفوه صباح اليوم أثناء خروجه من قريته للذهاب لعمله وقاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه وسقط قتيلا.

ووسط حالة من الحزن الذى خيم على قرية الشهيد، أكد الأهالى أن العريف الشهيد ينتمى لأسرة بسيطة ولا يمتلك سوى وظيفته التى يعول منها أسرته وأنه متزوج منذ سنوات ولديه طفلين ويتمتع بالخلق الطيب وجميع الأهالى يحبونه، وأن عمله بمدينة السادس من أكتوبر جعله على حد قولهم "فى حالة" لا يختلط كثيرا بالأهالى يرونه أثناء ذهابه لعمله وأثناء عودته ولكنه لا يتغيب عنهم فى أية مناسبات، وأكد الأهالى أن عددا منهم شاهده صباح اليوم أثناء ذهابه لعمله فى ساعة مبكرة وألقى عليهم السلام، وبعدها بدقائق سمع الأهالى دوى أعيرة نارية هز القرية فأسرعوا ليتبينوا ما حدث فشاهدوا ثلاثة ملثمين يستقلون دراجة بخارية ويفرون هاربين وهم يحملون أسلحتهم وعريف الشرطة ملقى على الأرض غارقا فى دمائه ولا يحرك ساكنا وباستدعاء الإسعاف تبين أنه ارتقى شهيدا إلى ربه .

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم أن عريف الشرطة يعمل بمدينة السادس من أكتوبر، وأن التحريات الأولية تشير إلى عدم وجود أية خصومات مع المجنى عليه، وأن الحادث إرهابى وليس جنائيا، مؤكدا أن المحافظة شهدت عددا من هذه الحوادث مؤخرا وأنه تم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة .



>



>



>