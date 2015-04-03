تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابى يعلن مسئوليته عن هجمات سيناء الأخيرة

أعلنت جماعة إرهابية فى مصر تبايع تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الجمعة، مسئوليتها عن هجمات وقعت فى محافظة شمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد عدد من الجنود والمدنيين.

وقال تنظيم يطلق على نفسه "ولاية سيناء" فى بيان نشر فى صفحة تنشر بياناته على تويتر، إن مسلحيه استعملوا القذائف الصاروخية وأسلحة أخرى فى الهجمات التى وقعت أمس الخميس.

وقال بيان الجماعة، التى كانت تسمى نفسها من قبل أنصار بيت المقدس، إن الهجمات استهدفت سبعة حواجز أمنية على الطريق الساحلى بين مدينة العريش عاصمة شمال سيناء ومدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

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