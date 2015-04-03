مسئول خليجى: نجاح العمليات الجوية دفع الى التأنى فى التدخل البرى

أكد مسؤول خليجى أن قيادة التحالف لم تضطر بعد للتدخل البرى فى ضوء النجاحات المتلاحقة التى حققتها الضربات الجوية، مشيرا إلى أن المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح أشاعت سيطرتها على القصر الجمهورى فى عدن بهدف تغيير خطة التحالف كى يحول مسار الهجوم من العمليات الجوية إلى النزال على الأرض.

وأضاف المسئول الخليجى – الذى رفض الإفصاح عن هويته – فى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط الدولية فى طبعتها السعودية نشرت اليوم الجمعة - أن الإنزال الأرضى أمر يبطئ من خسائر المنقلبين على الشرعية ويسهم فى إطالة أمد معركة «عاصفة الحزم».

من جانب أخر، قال عنتر الذيفاني، الناطق باسم تحالف قبائل اليمن، فى حديث هاتفى مع «الشرق الأوسط» إن المتمردين عمدوا – أخيرا - إلى وضع بعض الناشطين والسياسيين اليمنيين رهن الإقامة الجبرية، ومنهم محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمنى للإصلاح، احتجاجا على مواقفهم من العاصفة.

وأشار الذيفانى إلى أن الحوثيين لجأوا بأسرهم إلى الأرياف اليمنية، وهو ما يعكس حالة من الارتباك حول توقعاتهم للمشهد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن ضباطا إيرانيين يقودون المعارك على الأرض فى أحياء داخل شبوة وأبين ولحج وعدن، كما أن السكان هناك وجهوا نداءات استغاثة من أجل إخراجهم من جحيم تلك المعارك، وتزويدهم بالمواد الدوائية والغذاء.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن انشقاق قياديين فى حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يترأسه الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، تزامنا مع عملية «عاصفة الحزم» العسكرية التى تشنها السعودية وحلفاؤها الخليجيون والعرب لإعادة الشرعية إلى اليمن بعد حالة الانقلاب التى أدت لاحتلال المتمردين الحوثيين ومقاتلين موالين لصالح صنعاء وبعض المدن اليمنية.

وبحسب الصحيفة رجحت معلومات أن الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات السابق، ويحيى الراعى رئيس مجلس النواب الحالي، رفضا سياسات حزب المؤتمر فى التعاطى مع التطورات التى شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، والتى أسهمت فى تمكين جماعة «أنصار الله» الحوثية من الاستحواذ على السلطة فى صنعاء والزحف نحو الاستيلاء على بقية مدن ومحافظات البلاد الشمالية والجنوبية.

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