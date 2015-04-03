رئيس حكومة باكستان: وافقنا على دعم عملية "عاصفة الحزم"

قال رئيس وزراء دولة باكستان نواز شريف، إن دولة باكستان وافقت على تقديم كل الدعم لعملية عاصفة الحزم وتقديم الدعم للدفاع عن المملكة العربية السعودية ، حسبما أفادت العربية.

وكانت قد أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، أعلى هيئة دينية فى المملكة العربية السعودية، أن عاصفة الحزم جهاد فى سبيل الله، مشيرة إلى الجندى الذى قتل على الحدود مع اليمن "شهيد".

وعبرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فى بيان صدر عنها اليوم وحصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه عن تقديرها لما تقدمه قوات المملكة العربية السعودية فى عاصفة الحزم التى انطلقت نصرة "لإخواننا" فى اليمن ضد فئة باغية منحرفة تريد الاستئثار باليمن ومصادرة قراره وخدمة جهات خارجية.