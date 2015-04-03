رئيس أركان الجيش المصري يجتمع مع قادة “عاصفة الحزم” في الرياض

يعقد قادة الجيوش المشاركة في تحالف “عاصفة الحزم” اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض مساء الجمعة، وذلك لبحث العمليات العسكرية ضد الميليشيات المناهضة للشرعية باليمن.

ويشارك رئيس الأركان المصري، الفريق محمود حجازي، إلى جانب نظرائه في التحالف، بالمباحثات الرامية لتفعيل الهجمات ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح.

ويشن التحالف، الذي تقوده السعودية، منذ أكثر من أسبوع ضربات على قوات صالح وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الذين حاولوا الانقلاب على الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وكان وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، قد طالب، الأربعاء، بإرسال قوات برية دولية للتصدي للحوثيين، وأكد أن مشكلة اليمن الرئيسية ليست الحوثيين ولكن حليفهم الرئيس السابق.