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لمريض فيروس سى.. تعرف على الطريقة الآمنة لعلاج السمنة

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لمريض فيروس سى.. تعرف على الطريقة الآمنة لعلاج السمنة لمريض فيروس سى.. تعرف على الطريقة الآمنة لعلاج السمنة
قد يعانى بعض الأشخاص المصابين بفيرس سى من زيادة فى الوزن، مما تتسبب لهم فى حدوث الكثير من المشاكل، ويخافون من إجراء عملية جراحية لإنقاص الوزن خوفا من تعرضهم لسيولة بالدم.

وفى هذا السياق يقول الدكتور شريف نبيل أخصائى المناظير والسمنة، أنه عند إجراء مريض فيرس سي لعملية جراحية لإنقاص الوزن، يجب أن يكون من المجموعة (أ)، لأن الكبد لدية لا يكون قد تأثر بشكل كبير من الفيروس ولازالت وظائفه جيدة، ويتم إجراء التدخل الجراحى باحتياطات بسيطة وآمنة على صحة المريض .

يضيف أخصائى جراحة المناظير والسمنة إذا كان المريض يعانى من نسبة سيولة فى الدم، فقبل إجراء العملية بيومين يتم إعطائه بعض الأدوية التى تعمل على تحسين نسبة السيولة، وتحدث تجلط بالدم، مؤكدا على الأشخاص الذين يعانون من فشل كبدى لا يصلح أن تجرى لهم عمليات جراحية لإنقاص الوزن.

ويتابع أنه لا يوجد أى ضرر على المريض المصاب بفيرس سى، فى حالة إجرائه أى عملية لإنقاص الوزن، مادام ذلك بإتباع الإحتياطات والشروط اللازمة التى توفر له الأمان.


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