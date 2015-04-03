أسباب عصبية الأطفال وطرق علاجها

أرسلت قارئة تقول إن طفلها سريع الغضب ودائم العصبية، وتريد أن تعرف حلا لهذه المشكلة؟ .

تجيب الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، عن هذا السؤال مؤكدة أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى غضب طفلك ومنها:

>1- شعوره بالضغط النفسى نتيجة لإصدار أبويه العديد من الأوامر له، ولذلك فهو يقوم بإخراج هذا الشعور السلبى المتراكم داخله عن طريق العصبية.

>2- شعور الطفل بالإحباط نتيجة لتحمله ما لا يصلح لسنه أو ما يفوق عمره.

>3- كثرة مطالبته بأشياء لا يستطيع أن يقوم بها، وشعوره بالتقصير بشكل دائم، وهو ما يتسبب فى جعله دائم العصبية.

>4- قد يشعر الطفل بالإحراج أمام الآخريين حين يقوم أحد أبويه بتوبيخه أمامهم، وهذا يجعل رد فعله غير متوقع، وقد يلجا لكسر شىء كنوع من أنواع التعبير عن غضبه، وعدم رضاه عما قام به أبواه.

>5- التدليل الشديد والقسوة الشديدة أيضا تتسببان فى شعور الطفل بالغضب والحرمان والاضطهاد، مما يجعله أكثر عدوانية.

>6- عدم شعور الطفل بالحب والحنان من قبل أسرته، يجعله عصبيا ومضطربا نفسيا.

وأخيرا تنصح استشارى الطب النفسى، بضرورة احتواء الطفل بالحب والحنان والاهتمام ولكن دون الإفراط فيها، وأيضا عقابه عن طريق حرمانه من الشىء الذى يفضله، كنوع من أنواع رد الفعل الناتج عن عصبيته أو تصرفه بأسلوب غير لائق.

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