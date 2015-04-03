منتجات ألبان خاصة لمن تجاوز سن الستين

أعلنت شركة "فيرزلاند كامبينا" الهولندية أنها ستنتج حليبا ومنتجات ألبان تصنع خصيصا للأشخاص فى فترة الستينات من أعمارهم.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة سيس هارت، فى تصريحات لصحيفة "فينانسيلى داجبلاد"، إن الأبحاث أظهرت أن 20% ممن هم فوق الستين من العمر يعانون من سوء التغذية سواء فى هولندا أو فى الخارج.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص فى حاجة إلى نظام غذائى متنوع من بينها منتجات ألبان، ومن هذه البدائل مكمل غذائى أو مشروب غنى بالحليب.

يذكر أن إجمالى عائدات الشركة يبلغ حوالى 11 مليار يورو سنويا، وتستثمر الشركة 7ر1 مليار يورو فى عمليات التوسيع وتطوير مواقع الإنتاج الخاصة بها.