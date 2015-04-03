تحذير لمرضى الشريان التاجى.. حرارة الجو تعرضكم للإصابة بالذبحة الصدرية

التعرض لحرارة الجو المرتفعة يمثل خطرا على صحة الإنسان، ويعرضه للإصابة ببعض الأمراض، لكن بالنسبة لمرضى الشريان التاجى وضعف عضلة القلب تمثل الحرارة المرتفعة خطرا مضاعفا على صحتهم.

فى هذا السياق تقول الدكتورة مديحة خطاب أستاذ طب الباطنة بطب قصر عينى أن التواجد فى درجة حرارة مرتفعة، تمثل خطرا كبيرا على مرضى القلب الذين يعانون من قصور الشريان التاجى وضعف فى عضلة القلب، لأنها تتسبب فى قلة السوائل والأملاح بالجسم، مما ينتج عنه الإصابة بالذبحة الصدرية.

تقدم د.مديحة خطاب بعض النصائح لمرضى الشريان التاجى وضعف عضلة القلب، لتجنب حدوث مضاعفات وأهمها:

- تناول كميات كبيرة من السوائل.

>- تجنب بذل أى مجهود إضافى.

>- عدم التعرض للحرارة العالية سواء المباشرة أو التواجد فى مكان درجة الحرارة مرتفعة.

> مؤكدة على ضرورة تناول الأدوية الخاصة بالسيولة فى الدم، والتى تعمل على تحسين عضلة القلب والإهتمام بمواعيد تناول الدواء.

وتشير أستاذ أمراض الباطنية أنه عند تعرض هؤلاء المرضى لدرجة الحرارة المرتفعة وحدوث بعض المضاعفات، يجب إسعافهم بشكل سريع والتوجه إلى المستشفى لإجراء بعض الإسعافات، قبل أن يتعرضوا لذبحة صدرية نتيجة فقدان سوائل الجسم.