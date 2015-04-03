أخبار عاجلة

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
ضبط مصانع تبيع لحوم وأسماك فاسدة للمواطنين بالزيتون -
«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة -
وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع -
وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 فوائد ذهبية للترمس أهمها علاج الكلف والصدفية

Google+ Print
4 فوائد ذهبية للترمس أهمها علاج الكلف والصدفية 4 فوائد ذهبية للترمس أهمها علاج الكلف والصدفية
الترمس أحد الأغذية الصحية والمفيدة، والتى يجهل كثير من الأشخاص أهمية تناولها، كما يتمتع الترمس بالكثير من الفوائد الصحية أهمها علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والكلف وكذلك مرض السكرى.

الترمس

قالت الدكتورة هنادى شيحة، أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، يعتبر الترمس من البقوليات التى تحتوى على قدر جيد من الفسفور والكاليسوم والألياف الغذائية المفيدة.

فوائد الترمس الصحية

وأشارت د. هنادى إلى أن الترمس من الأغذية الصحية والمفيد تناولها نظرًا لفوائدها العديدة وأهمها:
>1) تناول الترمس للأشخاص المصابين بمرض السكرى يساهم فى التحكم فى نسبته بالدم.
>2) مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بأمراض مثل الصدفية والكلف وغيرها من الأمراض الجلدية.
>3) يساعد على تقليل حدوث الإمساك نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية، كما يمنح الجلد والبشرة النضارة الطبيعة.
>4) يساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم.

وتنصح د. هنادى ببعض النصائح عند تناول الترمس، أهمها ضرورة إعداده جيدًا لكى يسهل مضغه، خاصة لكبار السن.

موضوعات متعلقة:

الترمس الحل الأمثل للقضاء على اسمرار البشرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365