4 فوائد ذهبية للترمس أهمها علاج الكلف والصدفية

الترمس

الترمس أحد الأغذية الصحية والمفيدة، والتى يجهل كثير من الأشخاص أهمية تناولها، كما يتمتع الترمس بالكثير من الفوائد الصحية أهمها علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والكلف وكذلك مرض السكرى.

قالت الدكتورة هنادى شيحة، أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، يعتبر الترمس من البقوليات التى تحتوى على قدر جيد من الفسفور والكاليسوم والألياف الغذائية المفيدة.

فوائد الترمس الصحية

وأشارت د. هنادى إلى أن الترمس من الأغذية الصحية والمفيد تناولها نظرًا لفوائدها العديدة وأهمها:

>1) تناول الترمس للأشخاص المصابين بمرض السكرى يساهم فى التحكم فى نسبته بالدم.

>2) مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بأمراض مثل الصدفية والكلف وغيرها من الأمراض الجلدية.

>3) يساعد على تقليل حدوث الإمساك نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية، كما يمنح الجلد والبشرة النضارة الطبيعة.

>4) يساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم.

وتنصح د. هنادى ببعض النصائح عند تناول الترمس، أهمها ضرورة إعداده جيدًا لكى يسهل مضغه، خاصة لكبار السن.

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