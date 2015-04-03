وصول 408 راكب لميناء نويبع و244 شاحنة و12 ألف طن بضائع لـ “سفاجا والأدبية”

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة سبريت أوف سى وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة قادمة من جدة كما تغادر السفينة ايريس اوف سى و على متنها 7 ألاف طن أسمنت و بضائع عامة متجهة إلى جدة.

وشهد ميناء سفاجا منذ الامس زيادة فى حركة تداول الشاحنات بين مينائى سفاجا و ضبا السعودى، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نما اكسبريس و على متنها 11 راكب و 60 شاحنة و 1 سيارة كما تغادر الميناء السفينة الحرية و على متنها 83 شاحنة و 10 راكب .

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امانة و على متنها 164 راكب و 41 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 8 سيارة رسالة تصدير .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 408 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 11 شاحنة و 1 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 281 راكب و 42 شاحنة ، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة و على متنها 943 راكب و 11 سيارة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 95 سائح الى و من مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية و رياضة الغوص ، كما شهد الميناء بالامس رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 109 سائح، وشهد ميناء نويبع بالامس وصول العبارة ايلة و على متنها 146 راكب منهم 84 معتمر و 2 باص عمرة و 10 شاحنة السفينة سينا و على متنها 340 راكب و 92 شاحنة و 6 سيارة خلال رحلتين لها كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 247راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 1 سيارة و 10 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 40 راكب و 41 شاحنة .

وشهد ميناء الغردقة بالامس استقبال العبارة الرياض و على متنها 528 راكب و 51 سيارة كما غادرت العبارة الرياض و على متنها 647 راكب و 26 سيارة.