توقيع بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد و”التطوير الحضاري” بحضور محلب‎

وقع، اليوم، اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، بروتوكول للتعاون بين المحافظة والوزارة.

ويتضمن بروتوكول التعاون الآتى “المناطق غير الامنة -الأسواق العشوائية – منظومة المخلفات الصلبة ) حيث يتم الانفاق على تطوير 6 مناطق وهى (موط القديمة -بلاط الاسلامية -درب السندادية- عين الدار – منطقة شمال المقابر بباريس – البلد القديمة بالفرافرة على ان تتضمن المرحلة الاولى من التطوير:- بلاط الاسلامية بمركز بلاط – موط الاقديمة بالداخلة – درب).