محافظ قنا يجتمع بمجلس إدارة المناطق الصناعية ويوافق علي إقامة 7 مصانع جديدة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا موسعا بمجلس إدارة المناطق الصناعية بكلاحين قفط و”هو ” بنجع حمادي بمقر الديوان العام بالمحافظة لمناقشة سبل النهوض وتوسيع المشروعات الاستثمارية بالمنطقتين بحضور القيادات التنفيذية والمعنية بملفي الصناعة والاستثمار بالمحافظة .

وناقش الهجان الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص مساحات من الأراضي بالمنطقتين الصناعيتين لإقامة مصانع جديدة ففي منطقة كلاحين قفط الصناعية وافق الهجان على تخصيص مساحة 28000م2 لإقامة مصنع تجميع ألواح كهرباء بالطاقة الشمسية وتصنيع وتجميع سخانات مياه بالطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية قدرها 70 مليون جنيه ويوفر 1000 فرصه عمل ووافق أيضا على إقامة مصنع أعلاف ودواجن على مساحة 4000 م2 بتكلفة 4 مليون جنيه ويوفر 15 فرصة عمل.

ووافق على إقامة مصنع الأقصر للصناعات الغذائية علي مساحة 5000 م2 بتكلفة استثمارية 5 مليون جنية ويوفر 22 فرصة عمل، وفى منطقة هو الصناعية، وافق الهجان على تخصيص مساحة 1500م2 لإقامة مصنع أعلاف بتكلفة استثمارية قدرها مليون و550 ألف جنيه ويوفر 23 فرصة عمل .

ووافق على إقامة مصنع حلويات شرقية وغربية ومخبوزات على مساحة 2000م2 بتكلفة 3 مليون جنيه ويوفر 40 فرصة عمل وتم تخصيص مساحة 1000م2 لإقامة مصنع تعبئة وإنتاج فازلين وجلسرين وماء ورد وزيوت طبية بتكلفة استثمارية قدرها مليون جنيه و 50 ألف جنيه ويوفر 25 فرصة عمل ، بالإضافة إلي تخصيص مساحة 500 م2 لإقامة مصنع سلك ألمونيوم بتكلفة قدرها مليون و 250 ألف جنيه ويوفر 10 فرص عمل.

وطالب بسرعة تذليل كافة العقبات والانتهاء من الإجراءات المطلوبة لتسليم المستثمرين الأراضي بالمناطق الصناعية في أقصر فترة ممكنة وذلك لتشجيع المستثمرين فى التوسع لإقامة المشروعات الجديدة لخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.